Le Zénith Saint-Pétersbourg sur la piste de Greg Monroe

Le septième choix de la Draft NBA 2010 Greg Monroe (2,11 m, 30 ans) pourrait rester en Europe et rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg d'après Nikos Varlas d'EuroHoops.

C'était l'un des gros coups du dernier mercato européen lorsque cette ancien star NBA a rejoint le Bayern Munich à l'été 2019, qui pour la meilleure saison de sa carrière en NBA tournait à 16 points à 48,6% de réussite aux tirs, 9,6 rebonds et 3,5 passes décisives pour 19,9 d'évaluation en 2012/13.

A sa sortie de l'université Georgetown, il s'est fait drafter par les Détroit Pistons en 2010 où il est resté cinq saisons avant d'être envoyé à Milwaukee. Passé également par Phoenix, Philadelphie, Boston et Toronto, il n'a plus réussi à s'imposer en NBA et s'est donc tourné vers l'EuroLeague. C'est au Bayern Munich qu'il a tenté cette nouvelle aventure. Au sein d'une équipe en difficulté en EuroLeague, il tournait sur la saison écoulée à 13,3 points à 57,2% aux tirs, 6,1 rebonds et 2,7 passes décisives toutes compétitons confondues.

Il pourrait continuer le recrutement XXL du Zénith Saint-Pétersbourg.

Zenit St. Petersburg is seriously considering to sign Greg Monroe. There are ongoing talks. The "Moose" is still exploring his NBA and overseas options. If he decides to sign back in Euroleague Zenit stands as one of the strongest contenders to lure him.