Leader de l'EuroLeague, Barcelone compte désormais deux victoires d'avance sur ses poursuivants

Suite à la large défaite du CSKA Moscou sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul jeudi soir, le FC Barcelone avait l'occasion de faire le break en tête de la saison régulière de l'EuroLeague. L'équipe de Sarunas Jasikevicius n'a pas manqué cette occasion. Après un quart-temps contre Baskonia, les Catalans menaient 25 à 4. Et si derrière, Youssoupha Fall (12 points à 6/7 aux tirs, 3 rebonds, 4 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 20 minutes) & co sont revenus, égalisant à 40 partout en cours de troisième quart-temps, les locaux ont refait la différence pour l'emporter 71-57.

Barcelone compte désormais 20 victoires en 28 matches, soit deux de plus que le CSKA Moscou qui a également perdu une rencontre de plus. Nikola Mirotic (18 points à 6/10 aux tirs, 10 rebonds et 4 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 31 minutes) continue sa route vers le trophée de MVP. En revanche, Léo Westermann n'a pas joué.

Derrière, Milan revient à la troisième place à la hauteur du Bayern Munich (18 victoires, 10 défaites) après sa victoire chez le Zalgiris Kaunas (15 victoires, 13 défaites), 69 à 64. Après un mauvais départ, Joffrey Lauvergne (15 points à 6/11, 9 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 27 minutes) et les siens sont restés derrière tout le long.

Derrière, outre les victoires de l'ALBA Berlin à Khimki et du Fenerbahçe Istanbul chez l'ASVEL, l'Olympiakos Le Pirée (12 victoires, 16 défaites) s'est repris en s'imposant contre l'Etoile Rouge de Belgrade (7 victoires, 21 défaites) 94 à 79 avec 8 points à 4/5, 3 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues pour 8 d'évaluation en 18 minutes de Livio Jean-Charles.