Léo Westermann : "Il y a eu une véritable évolution sur le plan défensif"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une riche semaine avec trois matches, deux en EuroLeague contre le Read Madrid et le FC Barcelone, et une en Betclic ELITE face à la JDA Dijon, le capitaine de l'AS Monaco Léo Westermann a fait un bilan de l'évolution de son équipe sur le site Internet de son club. Selon l'Alsacien, la Roca Team a montré de véritables progrès.

"Sur ce premier bloc, malgré les victoires au début on se cherchait encore pas mal sur le terrain. Par contre, nos deux dernières rencontres contre le Barça et Dijon ont été d’un très bon niveau. Cela nous a confirmé l’équipe qu’on doit être tout au long de la saison. On sait sur quoi se baser, maintenant nous avons la bonne carburation. A nous de garder ce fil conducteur."

"Nos prestations références en défense"

Léo Westermann estime que son équipe a surtout progressé défensivement au cours des dernières rencontres.

"Tout au long de la préparation, c’était vraiment faible défensivement. On se cherchait, et on ne savait pas comment prendre les choses. Il y a même eu des périodes catastrophiques. Sur nos deux dernières sorties, et même la deuxième mi-temps au Real Madrid, il y a eu une véritable évolution sur ce plan-là. Le groupe sait pertinemment que ça fait partie du fond de commerce de Zvezdan Mitrovic, et donne son maximum. En attaque, on sait qu’on a le talent pour débloquer les situations. Défensivement on veut se baser sur un socle solide. Nous avons nos prestations références à ce sujet."

Très expérimenté en EuroLeague, l'international français ne veut pas se contenter d'avoir juste tenu tête à des cadors de la compétition. Pour lui, il faut valider les bons matches par des succès.

"Je savais avant ces gros duels qu’on pouvait rivaliser avec les meilleurs, et forcément les résultats me déçoivent. Car à l’arrivée dans cette compétition si intransigeante, le plus important c’est de gagner. Même si a tête reposée après le match contre Barcelone, j’étais vraiment très satisfait du contenu proposé. On a les armes pour lutter, mais encore une fois, en EuroLeague, les petites erreurs coûtent cher. A nous d’apprendre, mais nous sommes sur le bon chemin."

Monaco, après plusieurs jours à la maison, doit parvenir à s'imposer à Vitoria ce vendredi, avant de s'en aller non loin, à Pau, pour affronter l'Elan Béarnais dimanche en Betclic ELITE.