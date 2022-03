Léo Westermann : "Sasa Obradovic fait les choses extraordinairement bien"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec son club de l'AS Monaco, Léo Westermann est en pleine course pour les playoffs de l'EuroLeague. Arrivé avec sa riche expérience de la compétition, le meneur alsacien n'a pas pu avoir la contribution souhaitée, du fait d'une blessure aux adducteurs qui l'a arrêté à plusieurs reprises. Toutefois, il est resté un membre clé du groupe et a pu observer son évolution. Depuis plusieurs semaines, celui-ci est plus compétitif. A le lire, le changement de coach a fait son effet :

"Il y avait un énorme boulot à faire, on savait qu’on avait le potentiel et les armes pour faire ce qu’on fait actuellement, explique-t-il sur asmonaco.basketball. On devait tous aller dans la même direction, Sasa a réussi en ce sens. Malheureusement quand on change de coach, on cherche l’impact psychologique, et là il a eu lieu. C’est compliqué de garder tous les jours cette concentration et cette persévérance. Sasa le fait vraiment bien, et les joueurs aussi. Cette émulation fait plaisir à voir en tant que capitaine."

Coaché par le passé par Vincent Collet, Pierre Vincent, Dusko Vujosevic, Philippe Hervé, Sarunas Jasikevicius, Dimitris Itoudis ou encore Igor Kokoskov, Léo Westermann a connu de grands coaches français et européens. Pour lui, Sasa Obradovic fait partie des tous meilleurs :

"Il fait les choses extraordinairement bien. Par le passé, j’ai eu de grands coachs, et il en fait partie. C’est un travailleur acharné qui passe un nombre d’heures hallucinant à préparer les matchs et ses entraînements pour que tout soit parfait, pour aider le groupe. Ca rend les choses beaucoup plus simples. Il a tout de suite compris comment gérer les joueurs, les égos, et l’équipe mise en place est tout à son honneur."

L'AS Monaco est désormais tournée vers la réception de l'Anadolu Efes, ce vendredi en EuroLeague. La Roca Team doit absolement enregistré de nombreuse victoires sur cette fin de saison pour accrocher les playoffs, dont celle-ci face à un concurrent direct pour le Top 8 :

"L’Anadolu est une des équipes les plus dangereuses d’EuroLeague, malgré leur classement trompeur. Ils ont un niveau de jeu incroyable, sauf qu’ils connaissent des hauts et des bas cette saison contrairement à l’année dernière où ils étaient implacables pendant 40 minutes. Mais quand ils sont au sommet, c’est la meilleure équipe d’Europe pour moi. A nous de jouer sur leurs temps faibles pour prendre le dessus à ce moment-là, et aller chercher une victoire importante."

Entre-deux à 20h ce vendredi à la salle Gaston-Médecin.