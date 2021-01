Léo Westermann à Barcelone, c'est signé !

Léo Westermann à Barcelone, c'est fait. Le meneur français avait déjà signé avec l’institution catalane en 2014 mais avait été immédiatement prêté à Limoges. Cette fois, il va bien revêtir le maillot blaugrana, jusqu'au 30 juin 2022 annonce le club dans un communiqué. Westermann avait quitté le Fenerbahçe fin décembre (4,8 points et 2,3 passes de moyenne en 9 matchs d'Euroleague cette saison) et arrive au Barça pour remplacer son compatriote Thomas Heurtel.

C'est une ligne de plus au CV déjà incroyablement riche de l'Alsacien, passé par l'ASVEL, le Partizan Belgrade, le Limoges CSP, le Zalgiris Kaunas, le CSKA Moscou et donc le Fenerbahçe. En Catalogne, Westermann retrouve aussi Sarunas Jasikevicius, son coach à Kaunas, avec qui il a tissé une relation très forte. L'international tricolore, qui est à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce mercredi soir, pourrait jouer dès jeudi pour la réception de Valence en Euroleague.

