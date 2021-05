Léo Westermann de retour à Kaunas cet été ?

Recruté par le FC Barcelone début janvier 2021, Léo Westermann (1,96 m, 28 ans) avait signé jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Cependant, le meneur alsacien ne joue pas beaucoup (11 minutes sur 15 matches d'EuroLeague, 15 minutes en Liga Endesa) derrière Nick Calathes et le club catalan projette de se renforcer au poste 1, souhaitant notamment rapatrier Kevin Pangos (même si l'offre de Saint-Pétersbourg semble difficile à matcher financièrement) ou encore faire venir le jeune compatriote de l'entraîneur Sarunas Jasikevicius, Rokas Jokubaitis.

Les retrouvailles avec Joffrey Lauvergne

Léo Westermann pourrait ainsi s'en aller selon Encestando. Pour rebondir, l'international français remplacerait Rokas Jokubaitis chez le Zalgiris Kaunas où il jouerait pour la troisième fois de sa carrière (après 2016-2017 et 2018-2019) selon El Mundo Deportivo et le journaliste lituanien Donatas Urbonas. Il y retrouverait ainsi une maison qu'il connaît bien mais également l'un de ses meilleurs amis, Joffrey Lauvergne qui a déjà prolongé l'aventure sur place. De quoi reformer la paire du Partizan Belgrade dans un autre club mythique du championnat.

Can confirm. Leo Westermann might come back to Zalgiris Kaunas the next season, I was told. Barcelona would terminate his contract, paying part of the compensation, while Zalgiris taking over the rest of the salary. https://t.co/ZgaShMEJ77