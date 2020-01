Léo Westermann décisif lors de la victoire du Fenerbahçe à Berlin

EUROLEAGUE

En déplacement chez l'ALBA Berlin, le Fenerbahçe Istanbul évoluait presque à domicile étant donné la forte présence du public en faveur des visiteurs. Dans un match serré, les joueurs de Zeljko Obradovic sont parvenus à l'emporter 74 à 70. Une belle performance étant donné qu'ils ont été derrière à l'issue des trois premiers quart-temps. Mais l'expérience des Stambouliotes a fait la différence. Et surtout le coup de chaud final de Léo Westermann.

L'international français a marqué ses 11 points (3/4 aux tirs, 2/2 aux lancers francs) lors des 4 dernières minutes. Et l'action décisive de la fin de match est surtout venue de sa relation avec l'arrière Nando De Colo. Tous les deux ont provoqué à de multiples reprises des décalages dans la défense berlinoise avant de ressortir la balle. Cela a fini par un tir primé réussi par Léo Westermann, parfait dans ce secteur ce jeudi soir (3/3). L'Alsacien a été très productif avec 11 points et 5 rebonds pour 15 d'évaluation en moins de 13 minutes.

"Je fais ce qu'il faut faire pour aider l'équipe et ce soir c'était ma soirée, j'étais présent dans les moments décisifs et à un autre soir ça sera un autre joueur. C'était une victoire difficile, ce n'est jamais facile de gagner ici. L'atmosphère était géniale grâce aux fans."

Leo Westermann: "Ben sadece takıma yardım etmek için en yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Bu gece benim gecemdi, bir sonraki maç bu başkası olabilir. Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı, onlar adına çok mutluyum."

De son côté, "NDC" n'a pas réalisé son meilleur match (10 points à 3/9, 4 rebonds, 3 passes décisives, 4 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 9 d'évaluation en 34 minutes) et Joffrey Lauvergne n'est pas entré en jeu. Mais qu'importe, le Fenerbahçe enchaîne les victoires et remonte ainsi au classement de l'EuroLeague (neuvième avec 10 victoires en 22 matchs).