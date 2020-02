Léo Westermann enchaîne les belles performances

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Léo Westermann et le Fenerbahçe Istanbul enchaînent. Mercredi soir, ils ont pris leur revanche sur le Zénith Saint-Pétersbourg qui les avaient battu à l'aller sur un panier d'Andrew Albicy. En Russie cette fois, l'équipe de Zeljko Obradovic s'est imposée 73 à 68. Le technicien serbe s'est notamment appuyé sur le meneur alsacien pour signer ce 11e succès en 23 matchs. En 25 minutes, il a cumulé 13 points à 5/8 aux tirs (dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds et 4 passes décisives pour 11 d'évaluation. De son côté, Nando De Colo a lui fini à 6 points à 2/7, 4 rebonds, 3 passes décisives, 4 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 8 d'évaluation en 28 minutes. Enfin, Joffrey Lauvergne n'était pas du déplacement. L'intérieur est malheureusement touché par des soucis familiaux. Du côté saint-pétersbourgeois, Andrew Albicy a joué 31 minutes pour 3 points à 1/9 (0/7 à 3-points), 4 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 31 minutes.