Léo Westermann sera toujours au Fenerbahçe en 2020/21, comme Nando De Colo ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

D'après Emiliano Carchia de Sportando, l'international français Léo Westermann (1,97 m, 27 ans) honorera sa dernière année de contrat avec le Fenerbahçe Istanbul.

Le meneur formé entre Gries-Oberhoffen, Nancy, le Centre Fédéral et l'AASVEL, a rejoint le Partizan Belgrade à l'âge de 20 ans avant de revenir en France au Limoges CSP puis de passer au Zalgiris Kaunas, au CSKA Moscou, et de nouveau au Zalgiris en 2018/19. En 2019, l'international français a signé deux ans pour le Fenerbahçe où il valait 7,7 points (42,2% aux tirs), 2,1 rebonds et 4,3 passes décisives en 21 minutes. La formation turque a terminé cette saison inachevée à la troisième place du championnat national et à la huitième place en EuroLeague.

De Colo également restant

Par ailleurs, EuroHoops annonce également que son compatriote Nando De Colo et le pivot tchèque Jan Vesely resteront également au Fenerbahçe, sachant qu'ils sont sous contrat jusqu'en 2022. Les difficultés financières du club stambouliote ainsi que les départs du coach Zeljko Obradovic et de l'ailier italien Gigi Datome ont fait régner un climat d'incertitudes autour des joueurs de l'effectif 2019/20, d'autant plus que NDC est courtisé (Virtus Bologne, Valence...).

Quant au troisième Français de l'effectif stambouliote, Joffrey Lauvergne, il arrive en fin de contrat.