Léo Westermann transféré à Barcelone en échange de Thomas Heurtel ?

Dimanche, l'entraîneur du FC Barcelone Sarunas Jasikevicius indiquait que son club essayait de trouver la meilleure solution pour tous les parties concernant le départ annoncé de Thomas Heurtel (1,86 m, 31 ans). Ce dernier est sollicité par le Fenerbahçe Istanbul. Comme en NBA, il pourrait tout simplement s'agir d'un échange.

Selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas, Thomas Heurtel pourrait ainsi être échangé avec son compatriote Léo Westermann (1,96 m, 28 ans), qui joue lui au Fener'. L'Alsacien est proche de Jasikevicius pour qui il a joué au Zalgiris Kaunas. Il pourrait le retrouver au FC Barcelone, un club où il avait signé en 2014 mais n'a jamais joué.

A noter que Sarunas Jasekivicius s'est aussi intéressé à son ancien joueur Thomas Walkup, toujours sous contrat à Kaunas.

According to sources, Saras and Barcelona were targeting not Grigonis, but Thomas Walkup. However, it's expected that the "trade" will include only Thomas Heurtel (to Fener) and Leo Westermann (to Barca), per sources.