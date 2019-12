Les 31 points de Nando De Colo n'ont pas suffit : le Fenerbaçhe perd encore

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La série de victoires attendue après la victoire du 22 novembre dernier à Villeurbanne n'a pas duré. Ces trois petits succès ont vite été oubliés par quatre défaites de suite. La quatrième date de vendredi soir au terme d'un match fou.

23 rebonds offensifs pour Valence

Après avoir perdu sur son parquet contre l'une des plus faibles équipes de l'EuroLeague, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Fenerbahçe Istanbul s'est cette fois incliné contre Valence, un adversaire prenable (malgré 7 victoires sur les 11 derniers matchs européens), surtout à domicile. Les Stambouliotes ont compté jusqu'à 13 points d'avance (à plusieurs reprises dans le troisième quart-temps) et étaient encore à +11 (70-59) à la fin du troisième quart-temps. Mais ils ont laissé les visiteurs revenir et passer devant sur un 3-points de Sam Van Rossom (77-79) après un des 23 rebonds offensifs de Valence sur la partie. S'en est suivi un chassé-croisé et Valence a pris les devants (82-84) à 0,4 seconde de la fin sur une claquette d'Alberto Abalde. Seulement, le Fener' a arraché la prolongation sur un panier de Nando De Colo grâce à un brillant système de Zeljko Obradovic et une superbe baseball pass de Gigi Datome.

Mais incapables de contrôler le rebond et ainsi de stopper le Monténégrin Bojan Dubljević (30 points à 11/14 aux tirs et 12 rebonds - ont 6 offensifs - pour 42 d'évaluation), les Stambouliotes ont encore laissé passer leur chance en prolongation, alors qu'ils avaient pris 7 points d'avance (96-89) à 1 minute et 18 secondes de la fin sur un 3-points de Bobby Dixon. A 39 secondes de la fin, ils menaient encore de 5 points (98-93) après deux lancers francs (16 sur 16 dans l'exercice) de Nando De Colo. Mais un rebond offensif suivi d'un panier plus la faute de Jordan Loyd ont permis aux visiteurs de prendre l'avantage final (98-100), Nando De Colo manquant son ultime step-back à 3-points.

C'est donc la 11e défaite de la saison, en 16 matchs, du Fenerbahçe Istanbul, malgré les efforts de Nando De Colo (31 points à 7/14 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 4 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en 40 minutes). Joffrey Lauvergne n'a pas joué, Léo Westermann s'est contenté de 2 minutes. Du côté de Valence, Louis Labeyrie a passé 12 minutes sur le parquet pour 2 points et 2 rebonds.

Obradovic satisfait malgré tout

"C'était un match incroyable", a commenté l'entraîneur battu, Zeljko Obradovic, très satisfait de la production de son équipe en première mi-temps. Le technicien serbe a regretté que son équipe n'ait pas su contrôler le match mais a tenu à souligner la performance de son groupe, plutôt que de l'enfoncer. "Je suis très, très content de la manière dont nous avons joué. C'est probablement la première fois (de la saison) que je suis satisfait." Une manière qui leur permettra peut-être de remonter au classement.