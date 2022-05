Les affiches du Final Four 2022

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec la qualification de l'Olympiakos Le Pirée, on connaît les quatre équipes qualifiées pour le Final Four 2022 de l'EuroLeague. L'équipe grecque affrontera l'Anadolu Efes Istanbul lors de la première demi-finale le jeudi 19 mai à 18h heure locale. La deuxième rencontre opposera les deux rivaux du basketball espagnol, le FC Barcelone et le Real Madrid, le même jour à 21h à l'heure serbe. La finale se jouera le samedi 21 au soir, et non plus le dimanche.