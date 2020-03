Les compétitions FIBA et EuroLeague à l'arrêt, avant la LNB ?

Plus les heures passent, plus les championnats s'arrêtent. Après la NBA, la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a décidé de suspendre ses compétitions internationales. L'EuroLeague a elle aussi annoncé la suspension de son championnat, alors qu'un membre du Real Madrid basketball a été testé positif au coronavirus. L'Equipe a annoncé que la Ligue Nationale de Basket (LNB) va faire de même, alors que trois journées avaient déjà été reportées ce mercredi. Mais la LNB nous a démenti l'information, même si cela pourrait changer dans les heures à venir.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM