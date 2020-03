Les deux prochains matchs de l'ASVEL à huis clos

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Comme annoncé, la rencontre entre l'ASVEL et Monaco est bien maintenue. Pour cause d'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes en raison du coronavirus, elle se jouera cependant à huis clos annonce le club, tout comme le match d'EuroLeague de vendredi contre Saint-Pétersbourg. Les deux rencontres seront cependant télévisées.