Les équipes russes d'Euroleague et d'Eurocup sont suspendus

Alors que les 3 clubs Russes d'EuroLeague réclamaient le report des matchs de pour une période d'un mois, les instances ont tranché : ils sont suspendus des deux compétitions pour cette saison. Après avoir ordoné aux clubs Russes de jouer leurs matchs sur terrain neutre, la sanction d'ECA est montée d'un cran. En plus du Zénith Saint-Pétersbourg, de l'UNICS Kazan et du CSKA Moscou en EuroLeague, le Lokomotiv Kuban Krasnodar ne pourra plus disputer ses rencontres d'Eurocup.

OFFICIAL: EuroLeague decided To suspend participation of Russian Federation teams in both the Turkish Airlines EuroLeague (CSKA Moscow, UNICS Kazan, Zenit St Petersburg) and the 7DAYS EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar).