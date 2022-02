Les équipes russes joueront la suite de la saison de l'EuroLeague en dehors de la Russie

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après l'invasion militaire de la Russie en Ukraine ce jeudi matin, les membres du bureau directeur de l'EuroLeague ont enchaîné les réunions d'urgence. Trois des 18 équipes d'EuroLeague sont Russes et plusieurs équipes - Barcelone, Kaunas et l'ASVEL - ont déjà décidé de ne pas aller jouer en Russie.

Pour assurer l'équité sportive et trouver la meilleure décision pour continuer la compétition, l'EuroLeague a publié un communiqué :

Tous les matchs prévus sur le sol russe devront se jouer à l'extérieur du territoire fédéral russe.

Les matchs impliquants les équipes russes et qui se jouent en dehors du territoire russe sont maintenus comme ils étaient déjà programmés.

La rencontre CSKA Moscou - Barcelone prévue ce dimanche est suspendue.

"Les décisions sont prises dans le but de protéger l'intégrité de la compétition, les équipes doivent défendre leurs droits de jouer sur le parquet", peut-on lire sur le communiqué. De plus, EuroLeague Basketball prendra des décisions quand elles seront jugées nécessaires au vu du contexte actuel qui va évoluer avec le temps. "Les décisions seront partagées avec les clubs engagés en EuroCup avant les matches de la semaine prochaine et tout devra être en ordre pour appliquer ces décisions", ajoute l'EuroLeague. Enfin, "L'EuroLeague Basketball condamne fermement tous les actes de guerres en Ukraine. Les clubs doivent rester unis dans l'objectif de rassembler les communautés autour du basket".