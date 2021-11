Les joueurs de l'ASVEL et de Monaco absents pour le All-Star Game ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors qu'il ne reste qu'un jour pour voter pour envoyer deux joueurs (un Français et un étranger) pour le All-Star Game LNB et que le jury se réunira ce vendredi afin de désigner les autres joueurs retenus, certains éléments du championnat de France pourraient être indisponibles pour cet événement. En effet, l'AS Monaco joue le 29 décembre contre le Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague au même moment que le match des étoiles à Bercy. Le lendemain, c'est l'ASVEL qui joue face au Bayern Munich.

L'Equipe informe que la Roca Team a essuyé un refus de la part de l'EuroLeague pour décaler la réception du Club Nation au 30 décembre. Les dirigeants du club de la principauté ont formulé une autre demande et sont dans l'attente d'un retour d'ECA (Euroleague Commercial Assets SA). Quant aux dirigeants de l'ASVEL, on les voit mal accepter de libérer des joueurs comme Elie Okobo ou Chris Jones à la veille d'un match d'EuroLeague, surtout dans leur contexte actuel (plusieurs blessés et une série de défaites notamment due à la fatigue).

Le quotidien rappelle que la Ligue Nationale de Basket (LNB) a du réserver Bercy un an à l'avance alors que les calendriers de l'EuroLeague pour la saison 2021-2022 ne sont sortis qu'en juillet. Mais celle-ci, comme elle l'a fait pour la rencontre de ce vendredi entre Monaco et l'ASVEL (en même temps que France - Monténégro lors des qualifications à la Coupe du Monde 2023), refuse que ses rencontres ne soient déplacés.