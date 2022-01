Les matches de la 19e journée sont désormais tous reportés

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'EuroLeague reprendra plus tard cette année. Programmée les 6 et 7 janvier 2022, la 19e journée de la compétition devra être jouée à une date ultérieure. La dernière rencontre qui devait avoir lieu le 7 janvier, Milan contre Saint-Pétersbourg, a été finalement reportée elle aussi à cause de cas de COVID-19 touchant l'effectif russe. Tous les matches, dont l'ASVEL - AS Monaco, ont été reportés à cause de nombreux cas de COVID-19 dans les effectifs des différentes équipes.

L'EuroLeague a rappelé qu'une rencontre peut-être reprogrammée jusqu'à trois fois pour des raisons liées à la pandémie. Lors de la journée précédente, cinq matches sur les neuf avaient été reprogrammés.