Les mots de Rodrigue Beaubois après la qualification de l'Anadolu Efes en finale

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

A Cologne, par @nicola_accardo,

Avec 15 points en 25 minutes, dont trois triples d'inscrit dès le premier quart-temps et surtout le panier décisif pour résister à l’assaut du CSKA Moscou dans les dernières minutes, Rodrigue Beaubois a été l'un des artisan de la victoire de l’Anadolu Efes Istanbul en demi-finale du Final Four de l'EuroLeague. On lui a posé quelques questions à la fin du match.



Comment expliquer la chute de concentration dans les dernierès 12 minutes, quand le CSKA est passé de -21 à -1 ?



"Cela arrive parfois dans le basket, en fin du match, quand la fatigue entre en jeu. Et cela peut surtout arriver contre une grosse équipe comme le CSKA Moscou, contre qui il ne faut rien lâcher. Félicitations à eux, ils nous ont rendu le match difficile dans la partie finale. Mais à la fin on a réussi à se concentrer et gagner ce match."



La saison dernière, vous étiez en train de dominer la saison régulière d’EuroLeague avant que tout s’arrête à cause de la pandémie. Combien cela compte dans votre motivation pour aller chercher la victoire dimanche ?



"L’année dernière, c’est fini. C’est vrai qu’on était imbattable, mais maintenant c’est une nouvelle saison, il reste un match et il ne faut pas penser à tout ça, juste se concentrer sur le dernier match. Ce sera un gros match parce que les deux équipes sont très fortes."



Pour la finale, vous n'avez pas de préférence (entretien réalisé avant la qualification de Barcelone) ?



"Non, parce que bizarrement on a battu Barcelone deux fois, et perdu deux fois contre Milan. Peu importe si Barcelone a terminé premier et Milan quatrième. Il faut être prêt à une grosse confrontation parce que ce sont deux excellentes équipes."