Les playoffs EuroLeague démarrent ce mardi : Quelles équipes iront au Final Four ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les huit meilleures équipes européennes de la saison régulière vont s'affronter à partir de ce mardi, lors des quarts de finale des playoffs de l'EuroLeague. Les séries se joueront au meilleur des cinq manches, l'équipe qui l'emportera trois fois accédera au carré final, le Final Four ,qui se déroule cette année à Cologne en Allemagne.

Anadolu - Real Madrid et Milan - Bayern Munich ce mardi

Le club turc de l'Anadolu Efes, troisième au classement de la saison régulière mais sans doute la meilleure équipe depuis deux mois, va affronter le géant Real Madrid, qui a souffert pour se qualifier en playoffs cette saison. Le Real est pourtant le cador historique de cette compétition avec 10 titres à son actif. L'Anadolu reste de son côté sur une finale perdue en 2019, contre le CSKA Moscou (83-91). L'équipe turque possède la même articulation qu'en 2019 avec le fabuleux Shane Larkin (15,1 points; 4,1 passes et 2,4 rebonds) et surtout l'excellent Vasilije Micic, peut-être le meilleur joueur de la compétition en 2021. En relai à l'arrière, on retrouve le Français Rodrigue Beaubois (9,9 points à 50,5% de réussite aux tirs; 1,8 passes et 1,7 rebonds) alors qu'Adrien Moerman reste très important au poste 4. Côté espagol, c'est le géant cap-verdien Walter Tavares (2,21 m, 29 ans), le légendaire Sergio Llull mais aussi le Français Fabien Causeur qui tenteront de s'opposer à l'armada d'Ergin Ataman. Le premier match sera ce mardi à 19 heures en Turquie.

L'Olimpia Milan, quatrième de l'EuroLeague, affronte le Bayern Munich, cinquième de la compétition, dans un duel qui s'annonce très ouvert. En effet, le bilan victoire-défaite est le même pour les deux équipes, le point-average particulier (victoire de 2 points à l'aller en Bavière pour l'équipe d'Ettore Messina puis 75-51 au retour à domicile). L'Olimpia Milan a déjà remporté trois titres en 1966, 1987 et 1988 alors que le Bayern joue les premiers playoffs de son histoire. Mais son coach Andrea Trinchieri (natif de... Milan et ancien assistant coach de Milan) est expérimenté et la défense de son équipe (la deuxième meilleure au defensive rating, derrière le FC Barcelone) réputée. Le premier match se déroulera à Milan, ce mardi à 20h45.

Le premier du championnat, le FC Barcelone affronte le huitième, le Zénith de Saint-Pétersbourg où joue Kevin Pangos (ancien meneur de Barcelone) et coache Xavi Pascual (ancien coach du Barça). Le potentiel MVP de la saison Nikola Mirotic (2,08 m, 30 ans) et ses 16,9 points à 57,2% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 1,1 passe décisive et 1,1 interception par match va se retrouver face à Will Thomas et Alex Poythress. Le Zénith sera donc mené par le Canadien Kevin Pangos (1,85 m, 28 ans) et ses 13,1 points à 44,9% de réussite aux tirs, 6,6 passes décisives et de 1,6 rebond par match. Avec seulement 4 petites victoires de moins que le Barca, le Zénith a réalisé une saison surprenante et s'est montré très à l'aise à l'extérieur. De quoi créer la surprise et remporter le match 1 à Barcelone ce mercredi à 21 heures ?

Le CSKA Moscou, deuxième, affronte le Fenerbahçe Istanbul, septième mais auteur d'une très belle deuxième partie de saison. Si les deux équipes sont amoindries - Mike James, suspendu, va partir et Nikola Milutinov est forfait pour le CSKA, Jan Vesely est incertain pour les deux premiers matches -, on retrouve le Français Nando De Colo évoluant sous les couleurs du club turc. Face à son ancien club (de 2014 à 2019), il sera le fer de lance de son équipe, lui qui tourne à 15,5 points, 3,3 rebonds et 4,1 passes décisives par match. Le match 1 est à Moscou, ce mercredi à 19 heures heure française.