Les playoffs pour l'ASVEL ? "Et pourquoi pas le Final Four" rigole Zvezdan Mitrovic

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi soir, l'ASVEL s'est imposée sur le score de 93 à 81 contre l'ALBA Berlin. Menés à la mi-temps (36-38), les hommes de Zvezdan Mitrovic ont complètement pris le dessus sur leurs adversaires au retour des vestiaires. Comme contre Milan la semaine passée, ils ont pllanté pas moins de 31 points sur le troisième quart-temps.

"En première mi-temps, on tire à 1/10 à 3-points, se rappelle le coach monténégrin. En deuxième, à 7/9. Dès qu'on a commencé à mettre dedans à 3-points, on a plié le match. Puis dans le quatrième on a joué plus en contrôle. Evidemment la défense a fait la différence, en plus de nos 3 petites balles perdues en deuxième mi-temps."

Le retour d'Adreian Payne (12 points à 6/7 aux tirs, 3 rebonds et 2 contres pour 16 d'évaluation en 17 minutes) a été très important.

"Adreian nous a beaucoup aidé évidemment, encore plus parce que Tonye (Jekiri) n'était pas là. Défensivement, tout d'abord. Offensivement il a montré pas mal de talent. Mais avant tout c'est une belle victoire d'équipe contre une belle équipe de l'ALBA qui a montré vraiment de belles choses depuis le début de saison, contre de grosses équipes. On a réussi à les tenir en défense, ils ont marqué 29 points dans le dernier quart-temps mais c'est plus anecdotique car le plus important c'est le troisième."

Avec 7 victoires et 8 défaites, l'ASVEL est 9e de l'EuroLeague. De quoi se poser la question de viser les playoffs ?

"Et pourquoi pas le Final Four ? Voire même le titre. Non, on ne fait que jouer ! C'est une belle expérience pour nous de jouer à ce niveau, de faire en sorte que les gens qui viennent nous voir apprécient le spectacle, face à de belles équipes et certains des meilleurs joueurs en Europe."

Après un jour de repos, l'ASVEL va retrouver l'entraînement ce dimanche pour préparer le déplacement au Mans de lundi (en vol charter).