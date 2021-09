Les premiers mots de Mike James : "Je voulais quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà vécu"

Engagé par l'AS Monaco Basket, Mike James est attendu aujourd'hui en Principauté où il paraphera le plus gros contrat de l'histoire du championnat de France. Juste avant de prendre les airs jeudi soir, depuis Portland, il a confié ses premières impressions au site officiel de la Roca Team.

« Je cherchais vraiment un challenge différent et excitant. Je voulais partir sur quelque chose de nouveau par rapport à ce que j’ai déjà vécu auparavant durant ma carrière. C’est une véritable opportunité pour moi de débuter une nouvelle aventure, et de prouver ce que je vaux en tant que joueur dans ce bel endroit qu’est Monaco. Mon objectif est de gagner un maximum de matchs, et d’être très compétitif en EuroLeague. Je suis très heureux de rejoindre Monaco, et j’ai hâte de faire ce que j’aime en France, dans une superbe atmosphère. Je suis impatient de rejoindre les gars et découvrir l’équipe, en espérant faire de grandes choses pour le basket monégasque. Nous sommes des outsiders, mais je viens ici pour avoir des ambitions et tirer le groupe vers le plus haut niveau possible. »