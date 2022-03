Les sanctions économiques contre la Russie n'auront aucune conséquence sur l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : AS Monaco Basket

Certains médias nationaux ne s'y sont pas trompés en attirant l'attention sur ce sujet récemment..Dans le contexte actuel, un attelage entre un président d'origine russe et un vice-président ukrainien avait de quoi attirer les regards du côté de l'AS Monaco Basket. Ou, pire, susciter l'inquiétude pour la pérennité du club dans un contexte de sanctions économiques ciblées contre les oligarques russes, avec à la tête de l'ASM depuis fin janvier, un homme qui fut classé en 2006 dans les 100 plus grandes fortunes russes par le magazine Forbes. « J'ai remis le club à M. Fedoricsev pour une seule raison »,nous expliquait Sergey Dyadechko la semaine dernière. « Je rêve de voir la Roca Team dans un avenir proche au niveau des tops clubs de l'EuroLeague. Cela nécessite un niveau de financement approprié. Or, ma situation financière ne me permet pas de prévoir le budget du club au niveau de l'EuroLeague. »

Le président Fedoricsev n'est pas Russe

Oui mais voilà, s'il est né en 1955 à Krasnogorsk, s'il a grandi aux alentours de Moscou, Aleksej Fedoricsev ne possède pas la nationalité russe. Il n'a même jamais vécu dans la Fédération de Russie puisqu'il a quitté le territoire au milieu des années 1980, à une époque où l'Union Soviétique était encore debout, avant de s'installer sur le Rocher en 1992. « Il est uniquement Hongrois », fait savoir Geneviève Berti, directrice de la communication du gouvernement princier. De fait, alors que la Principauté se conforme à la liste des de l'Union Européenne des 717 personnalités russes sanctionnées par un gel de leurs avoirs, le nouveau patron de la Roca Team n'y est jamais mentionné. « La question ne se pose même pas », ajoute le gouvernement. Sa capacité à financer le club à la hauteur de ses nouvelles ambitions ne devrait donc pas être impactée par les évènements actuels.



Aleksey Fedoricsev, à la droite du Prince Albert II, le 28 janvier dernier contre le Real Madrid

(photo : Sébastien Grasset)

Fondateur en 1997 de Fedcominvest, société monégasque devenue un géant planétaire de l'exportation du soufre, Aleksej Fedoricsev mène également de nombreuses activités, en Ukraine − notamment dans le transport de marchandises −, où il a longtemps été propriétaire de deux terminaux portuaires à Odessa. « Il est très affecté par ce qui se passe », souligne Geneviève Berti. « Il a rapatrié beaucoup de ses collaborateurs ukrainiens pour les installer en Toscane. »

Les Ukrainiens de l'ASM investis dans l'aide humanitaire

Une guerre qui est aussi forcément une source d'angoisse permanente pour d'autres personnalités du club monégasque. Le vice-président Sergey Dyadechko, le manager Oleksiy Yefimov et l'assistant-coach Sergii Gladyr ont tous leurs familles encore installées en Ukraine et vivent des heures difficilement imaginables. « C'est très choquant pour eux », glisse Geneviève Berti. « Ils sont très mobilisés sur les collectes, le soutien. » Ainsi, Yuliya Yefimova, la compagne d'Oleksiy Yefimov, a coordonné le départ d'un premier camion rempli d'aide humanitaire à destination de son pays natal vendredi. Un point de collecte a été ouvert juste en face de la salle Gaston-Médecin (sur l'avenue du Port au Cap d'Ail, entre l'hôtel Marriott et le stade Didier Deschamps), accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h30.



Le camion parti vendredi de Monaco à destination de la zone de guerre