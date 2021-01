Les sportifs professionnels autorisés à voyager hors de France sans contraintes supplémentaires

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Lors de sa brève allocution vendredi, le 1er ministre français Jean Castex a annoncé de nouvelles contraintes concernant les retours/arrivées des voyageurs depuis l'étranger. Une situation qui a fait craindre des difficultés pour les clubs français de revenir depuis l'étranger lorsqu'ils jouent en Coupe d'Europe. Le président de la Ligue Nationale de Basket Alain Béral a d'ailleurs fait part de son inquiétude à ce sujet dans un courriel adressé aux clubs.

Cependant, les sportifs professionnels font bien partie de "la liste indicative des motifs impérieux justifiant des déplacements entre le territoire français et un pays ou territoire n'appartenant pas à l'espace européen". De quoi rassurer l'ASVEL, Boulogne-Levallois, Nanterre, la JL Bourg et la SIG Strasbourg - mais aussi l'AS Monaco qui voyage souvent via l'aéroport de Nice -, tous encore engagés en Coupe d'Europe.