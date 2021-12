Les U18 de l'ASVEL et du Pôle France seront au Next Generaton Tournament

EUROLEAGUE

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Next Generation Tournament réunit la plupart des meilleures formations U18 européennes. Cette année, l'EuroLeague en a sélectionné 28, dont 12 sont directement affiliées aux équipes EuroLeague et 7 à des équipes EuroCup. Ces 28 équipes seront réparties dans quatre poules différentes, à Munich (Allemagne), Belgrade (Serbie), Patras (Grèce) et Varèse (Italie), et à chaque fois elles y retrouveront une équipe nommée "Next Generation", composée par les meilleurs potentiels qui évoluent dans des équipes non sélectionnées pour ce NGT.

Les gagnants de ces quatre poules seront qualifiés pour le tournoi final qui aura lieu à Berlin fin mai 2022 en marge du Final Four de l'EuroLeague. Trois autres seront invitées pour le tournoi final alors qu'une formation réunira les meilleurs joueurs des quatre différentes "Next Generations Teams".

Comme chaque année, les U18 de l'ASVEL et du Pôle France font partie des équipes retenues. L'ASVEL ira à Belgrade du 25 au 27 février avant que le Pôle France ne joue à Varèse du 1er au 3 avril. En revanche, Nanterre, qui n'aligne plus Victor Wembanyama dans ses rangs, n'a pas été convié.

Voici les différentes poules :

Munich (du 21 au 23 janvier)

ALBA Berlin

Basket Brno

Casademont Zaragoza

FC Bayern Munich

Next Generation Team Munich

Basket Bassano

Real Madrid

Zalgiris Kaunas

Belgrade (du 25 au 27 février)

Etoile Rouge de Belgrade

ASVEL Villeurbanne

Lietkabelis Panevezys

Mega Belgrade

Next Generation Team Belgrade

Partizan Belgrade

Tofas Bursa

Valence Basket

Patras (du 25 au 27 mars)

CSKA Moscou

FC Barcelone

Helsinki Basketball Academy

Maccabi Tel-Aviv

Next Generation Team Patras

Olympialos Le Pirée

Promitheas Patras

Stellazzurra Rome

Varèse (du 1er au 3 avril)