Limoges n'a pas fait le poids contre Barcelone

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Largement dominé par Andorre la veille, Limoges n'a pas fait le poids non plus contre le FC Barcelone ce lundi pour son deuxième match de préparation (83-47). L'équipe de Massimo Cancellieri a été battue sur chaque période de 5 minutes, pointant à -8 après 5 minutes de jeu (12-4). Sarunas Jasikevicius a ainsi pu faire tourner, faisant entrer les jeunes, et ne laissant aucun des 16 joueurs à plus de 17 minutes de temps de jeu. Du côté Limougeaud, c'est Grismay Paumier qui s'en est le mieux sorti (12 points à 5/6 aux tirs et 6 rebonds pour 16 d'évaluation en 17 minutes). L'équipe a réalisé un très faible 1/19 à 3-points.

Voici les statistiques de la rencontre :

Limoges va tenter de faire mieux contre une équipe de Pro B, Boulazac, dès mercredi à Saint-Junien.