Livio Jean-Charles titulaire et vainqueur, Barcelone corrige Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre les victoires de l'Anadolu Efes Istanbul contre le Maccabi Tel-Aviv et de l'ASVEL à Vitoria, l'Olympiakos Le Pirée s'est imposé 75 à 66 chez le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Grecs ont pris le dessus dans la deuxième partie du deuxième quart-temps, remporté 22 à 7. "Nous n'étions pas prêts, ni physiquement, ni mentalement", a concédé Xavi Pascual, l'entraîneur catalan de la formation russe, qui a rappelé que son équipe n'avait pas pu jouer depuis quasiment 4 semaines à cause de la COVID-19.

Titulaire et plus généralement responsabilisé (22 minutes de temps de jeu) pour la première fois de la saison, Livio Jean-Charles a cumulé 7 points à 2/7 aux tirs, 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 10 d'évaluation.

Le FC Barcelone s'est également imposé à l'extérieur, et facilement, sur le parquet de l'ALBA Berlin (67-103). L'équipe de Sarunas Jasikevicius avait déjà inscrit 30 points à la fin du premier quart-temps, contre 18 encaissés. Derrière, les Catalans ont déroulé pour aller chercher leur sixième victoire de la saison, en sept matchs, prenant ainsi la première place provisoire de la saison. Thomas Heurtel a fini avec 6 points marqués à 2/4 à 3-points, 6 passes décisives et 4 balles perdues en 22 minutes.