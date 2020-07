Lorenzo Brown débarque au Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'arrière américain Lorenzo Brown (1,96 m, 29 ans) signe en Turquie au Fenerbahçe Istanbul.

Sélectionné en 52e position de la Draft NBA 2013 par Minnesota avant de rejoindre Philadelphie, il est ensuite passé par la G-league, la Chine, les Phoenix Suns et les Toronto Raptors. L'ex-star de North Carolina State évoluait la saison passée à l'Etoile Rouge de Belgrade où il tournait à 11,2 points à 43,9% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 5,1 passes décisives sur 49 matchs d'EuroLeague et Ligue adriatique.

C'est la cinquième signature au sein de l'effectif professionnel après Johnny Hamilton, Danilo Barthel, Dyshawn Pierre et Edgaras Ulanovas, sans oublier le coach Igor Kokoskov.