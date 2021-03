Louis Labeyrie marque 18 points mais Valence perd à Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après les victoires de l'Anadolu Efes Istanbul et du Real Madrid contre le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg, la soirée d'EuroLeague s'est poursuivie jeudi soir avec les succès du Maccabi Tel-Aviv et du Bayern Munich face à Valence et le Panathinaikos Athènes.

Après son mois de février parfait, Valence s'est incliné chez l'Anadolu Efes mardi et n'a pas réussi à se reprendre en Israël. Dominateurs au rebond avant la pause, les Valenciens ont ensuite subit le réveil de Tyler Dorsey (12 de ses 17 points en deuxième mi-temps, dont plusieurs paniers importants) et plus globablement des adversaires, jusqu'ici en difficulté derrière la ligne à 3-points (une réussite avant la pause). Malgré les 18 points à 7/9 aux tirs (dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds, 2 interceptions et 4 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 26 minutes) de Louis Labeyrie, Valence (14 victoires, 14 défaites) prend du retard dans la course aux playoffs.

Dans l'autre match de la soirée, le Bayern Munich (18 victoires, 10 défaites) a repris place sur le podium en venant à bout du Panathinaikos Athènes, 76-71, qui est hors course pour les playoffs (9 victoires, 17 défaites). Les hommes d'Andrea Trinchieri ont pu compter sur la bonne performance de leur arrière Wane Baldwin (27 points à 9/16, 4 rebonds, 6 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 34 d'évaluation), auteur de paniers décisifs pour boucler la victoire.