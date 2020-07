Louis Labeyrie prolonge pour deux saisons à Valence

EUROLEAGUE

Crédit photo : Valencia Basket Club

Suite à sa très belle saison 2017/18 à Strasbourg (arrêtée prématurément à cause d'un virus), Louis Labeyrie (2,09 m, 28 ans) a rejoint le club espagnol de Valence pour un premier contrat de deux ans. Deux ans plus tard, l'intérieur international français s'est imposé dans la rotation valencianne, a remporté l'EuroCup et découvert l'EuroLeague où il semblait de plus en plus à l'aise. Du coup, lui et le club ont décidé de continuer l'aventure ensemble. Le "Valencia Basket Club", qui disputera de nouveau l'EuroLeague en 2020/21, a officialisé sa prolongation pour les deux prochaines saisons ce vendredi.

Sur la saison écoulée, l'ancien joueur de Fos-sur-Mer, Hyères-Toulon, du Paris-Levallois et Strasbourg a tourné à 6 points à 51,3% de réussite aux tirs (dont 32,9% à 3-points), 4,7 rebonds et 0,7 passe décisive en 20 minutes (contre 16 minutes en 2018/19) sur 58 matchs toutes compétitions confondues.