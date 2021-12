Maccabi Tel-Aviv : Ioannis Sfairopoulos limogé en cas de défaite contre Monaco ?

EUROLEAGUE

Une grosse semaine attend Ioannis Sfairopoulos. L'entraîneur grec pourrait bien perdre son poste au Maccabi Tel-Aviv s'il venait à perdre ce mercredi à Monaco, selon le journaliste Roi Cohen. Les jours suivants, il devra se défaire de l'Hapoel Jerusalem (leader du championnat israélien) en Winner League pour maintenir la tête hors de l'eau.

הסוף מתקרב: הפסד במונאקו ומכבי ת"א צפויה להיפרד מיאניס ספרופולוס. במכבי מתייחסים למשחק בצרפת מחרתיים כנקודת אל חזור. הפסד עלול להוביל לפרידה מהמאמן. ניצחון, והיווני יקנה לעצמו עוד זמן עד המשחק בירושלים@sport5il — Roi Cohen (@RoiCohen99) December 27, 2021

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Maccabi Tel-Aviv n'y arrive plus. En championnat, le Club Nation a perdu quatre fois en ayant joué onze matches. Tel-Aviv se trouve à la troisième place de la Winner League. Récemment, elle a perdu d'un point (82-83) le derby contre l'Hapoel Tel-Aviv. En EuroLeague, c'est pire. L'équipe de Sfairopoulos a enregistré sa septième défaite consécutive contre le Zénith Saint-Pétersbourg (73-71) la semaine passée.

Après un bon début de saison en EuroLeague, Tel-Aviv est actuellement hors du Top 8, à la onzième position. Elle affiche 7 victoires pour 10 défaites dans la compétition. Elle rencontrera un autre mal classé mercredi, à savoir l'AS Monaco. Ces derniers sont quatorzièmes avec une victoire de moins et une défaite de plus que les hommes de Sfairopoulos. Monaco reste également sur deux défaites consécutives contre le Zénith (74-85) et Berlin (92-84).