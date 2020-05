Malcolm Delaney résilie son contrat avec Barcelone

Après avoir signé un contrat d’une saison avec une autre en option à l'été 2019 au FC Barcelone, Malcolm Delaney (1,91 m, 31 ans) s’est mis d’accord avec le club catalan pour résilier ce dernier avant même la fin de saison 2019/20, alors que ses désormais ex-coéquipiers ont repris le chemin de l'entraînement de manière individualisée.

Le champion de France 2012 avec l'Elan Chalon était venu retrouver ici son ancien entraîneur du Bayern Munich, Svetislav Pešić, et ainsi aligner une ligne arrière prête à remporter l’EuroLeague et la Liga Endesa, qui échappent depuis trop longtemps au club catalan.

Cependant, avec la pandémie du coronavirus, les efforts du meneur et de ses coéquipiers se sont vus stopper net. Toutefois, sur le plan individuel l’Américain aura su se montrer sur la scène européenne puisque cette saison en EuroLeague il tournait à 10,2 points, 4,8 passes décisives et 2,2 rebonds en 22 minutes par match.

Malcolm Delaney est cependant susceptible de rester en EuroLeague la saison prochaine puisque son nom est évoqué du côté de Milan par plusieurs médias étrangers.

About his future: Malcolm Delaney soon or later is going to sign a multiyear deal with Armani Milan and become club's next leader.