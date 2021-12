Malgré 6 absents, le Real Madrid bat le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Privé de six joueurs à cause de la COVID-19, le Real Madrid s'est appuyé sur son centre de formation pour compléter son équipe... et battre le CSKA Moscou. Le Greco-Suédois-Serbe Tristan Vukcevic (10 minutes), Sediq Garuba (15 minutes) et le Slovène Urban Klavzar (23 minutes) ont aidé Walter Tavares (15 points à 6/11 aux tirs, 10 rebonds, 4 contres et 4 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 36 minutes), Nigel Williams-Goes (17 points à 8/18, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 34 minutes) à faire un rapide écart contre les Moscovites puis à refaire la différence en fin de rencontre.



C'est la 14e victoire du Real Madrid, qui reste ainsi à une longueur du FC Barcelone, vainqueur la veille. A la troisième place du classement, on retrouve l'Olympiakos Le Pirée (12 victoires, 5 défaites) qui a fini très fort le match (14-30 dans le dernier quart-temps) chez son voisin et rival du Panathinaikos Athènes ce jeudi (65-84). Si Livio Jean-Charles n'a pas joué, Moustapha Fall a cumulé 4 points à 1/4 aux tirs, 8 rebonds et 3 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 23 minutes.

Les résultats de la 17e journée d'EuroLeague :