Malgré Adrien Moerman, l'Anadolu Efes s'incline contre Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'Anadolu Efes Istanbul a été défait 83-77 par Milan ce jeudi à domicile. Il s'agit de la 11e défaite des Turcs en EuroLeague cette saison. Après une première mi-temps réussie (51-36), les Stambouliotes se sont effondrés au retour des vestiaires en encaissant 26 points en 10 minutes. Les Milanais ont pris les devants pour la première fois de la rencontre (62-61). Dans ce quart-temps, l'Anadolu Efes n'a réussi que 2 de ses 11 tentatives de tirs ! Lors de la dernière période de jeu, les hommes d'Ettore Messina ont continué leur progression pour finaler s'imposer 83-77 dans le Sinan Erdem Dome de Istanbul.

Malgré la défaite, Adrien Moerman s'est illustré avec 16 points à 5/10 aux tirs et 9 rebonds, son compatriote Rodrigue Beaubois s'est montré discret avec 4 points à 1/5 en 14 minutes. Chez l'Anadolu Efes, la star reste l'inévitable Vasileje Micic, auteur encore une fois d'un énorme match avec 27 points à 9/16 et 28 d'évaluation. Le Serbe est le meilleur marqueur d'EuroLeague cette saison avec 18,1 points inscrits par match. Mais cela n'a pas suffit. L'Anadolu Efes reste cinquième du championnat et Milan troisième.