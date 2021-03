Malgré la défaite de l'ASVEL contre le Real Madrid, T.J. Parker est "très fier de son équipe"

EUROLEAGUE

Bien que hors course pour les playoffs d'EuroLeague avec un bilan de 12 victoires pour 18 défaites et une quatorzième place sur 18 équipes, l'ASVEL a tenu tête à un des cador de l'élite européenne, le Real Madrid. Malgré la défaite 74 à 71, l'entraîneur T.J Parker n'a pas manqué de le souligner la bonne performance de son équipe en conférence de presse d'après-match :

"(Je suis) Vraiment fier de mes gars, fier de mon équipe. On a livré une grande grande bataille ce (jeudi) soir. Evidemment ce n'est pas facile de jouer le Real Madrid et d'arriver à en faire un match à 1 ou 2 possessions, on s'est mis en position de gagner ce match, on peut être fier de nous."

Le technicien ne manque d'ailleurs pas d'encenser le club de la capitale espagnole :

"C'est une équipe qui joue depuis des années ensemble, qui ne panique jamais, on peut le voir, tout ce calme, ils ont l'habitude de ces situations donc c'est vrai que pour nous, d'avoir deux bons matches contre eux, c'est super."

D'un point de vue tactique, l'entraîneur de l'ASVEL justifie ses choix, comme celui de ne pas avoir utilisé ses pivots remplaçants Ismaël Bako et Kevarrius Hayes :

"Je crois qu'ils ont fait des choix, nous aussi. On avait décidé de jouer beaucoup avec Guerschon (Yabusele) en 5, parce que (Walter) Tavares à l'intérieur, c'est costaud, donc c'était un choix de faire ça des deux côtés. On a essayé de les faire réfléchir un peu entre de la (défense de) zone et de la homme à homme pour les faire douter. Ils ont trouvé les solutions, puis comme je l'ai dit, ça s'est joué à rien."

Dans un nouveau match à grand suspense, c’est le Real Madrid qui a fini par arracher la décision à l’Astroballe (71-74)



Le résumé https://t.co/fKHXmfb4f8#LDLCASVEL #EuroLeague — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 25, 2021

L'ancien joueur de Nancy a terminé sa conférence de presse en assurant qu'il ne comptait pas abandonner l'EuroLeague malgré le fait que son équipe soit déjà éliminée. L'ASVEL doit enchaîner quatre matches à l'extérieur (matches à Khimki le 31 mars, Saint-Pétersbourg le 2 avril, Tel-Aviv le 4 et Moscou le 8).

"Il ne faut pas gâcher une saison en EuroLeague et penser que, parce qu'on est éliminé, de plus vouloir tout donner et de pas jouer pour la gagne. On va jouer tous les matches pour gagner."

Côté Real Madrid, l'entraîneur Pablo Laso, ne manque pas de souligner les qualités de l'ASVEL :

"Je voudrais féliciter mes joueurs pour l'effort qu'ils ont fait. C'est exactement le match qu'on attendait face à une équipe très physique, il fallait qu'on répondre à leur intensité."

L'ASVEL pourra donc regretter l'absence de William Howard, blessé (en plus de Matthew Strazel et Derrick Walton Jr.), dans un match qui s'est joué à peu. Prochain match pour les Villeurbannais dès dimanche à 18h contre Champagne Basket en Jeep ELITE.