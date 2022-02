Malgré le maintien des matches par l'EuroLeague, Barcelone et Kaunas n'iront pas en Russie

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

[Mise à jour] L'EuroLeague a finalement décidé de reporter les trois rencontres de la 27e journée des équipes russes : Bayern Munich vs CSKA Moscou, Baskonia vs UNICS Kazan et Zénith Saint-Pétersbourg vs FC Barcelone.

Update on Regular Season Round 27 Games pic.twitter.com/SmD2W0Fcyt — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 24, 2022

[Brève originelle] Le FC Barcelone était censé affronter le Zénith Saint-Pétersbourg ce vendredi en Russie et le CSKA Moscou dans la foulée dimanche malgré l'invasion militaire de la Russie en Ukraine ce jeudi matin. Dans un communiqué paru ce jeudi, l'EuroLeague avait affirmé que ses rencontres allaient se jouer malgré les protestations de plusieurs joueurs..

Euroleague Basketball Statement pic.twitter.com/TYo7JkNLay — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 24, 2022

La PRÈVIA del Zenit - Barça que disputem aquest divendres (18 hores)

https://t.co/TTLNy04FQO pic.twitter.com/Q2k8IEnSLM — Barça Basket (@FCBbasket) February 24, 2022

Cependant, plus tard dans l'après-midi, le FC Barcelone a annoncé reporté son voyage à Saint-Pétersbourg.

Barça postpone their trip to Saint Petersburghttps://t.co/14mQcRDyYS pic.twitter.com/Vwkwy4kJ25 — Barça Basket (@FCBbasket) February 24, 2022

Dans la foulée, le club lituanien du Zalgiris Kaunas a fait de même et annoncé ne plus vouloir se rendre en Russie pour affronter les formations russes cette saison.

Zalgiris took the decision not to travel to Russia, where they were supposed to face CSKA Moscow and Zenit St. Petersburg.



Read more: https://t.co/4F2erD10Jz. pic.twitter.com/cpqZFDqphX — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 24, 2022

Les pays baltes, qui sont frontaliers avec la Russie et se sentent plus que menacés après l'invasion de l'Ukraine, ont également pris des décisions drastiques. La fédération lituanienne a ordonné à ses équipes de rompre les contacts avec les fédérations russess et biolérusse. Le SC Siauliai et Lipãja ont annulé leur match à domicile contre Enisey Krasnoyarsk en ENBL (European North Basket League). Le club estonien de Kalev Kramo devrait quitter la VTB League (ligue regroupant la plupart des meilleurs équipes de l'Europe de l'Est). Les arbitres lettons arrêtent d'arbitrer en VTB League tandis qu'aucune équipe du pays ne rejouera sur le territoire russe. L'accès en Lettonie des délégations russes seront refusées.