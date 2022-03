Malgré le trio Heurtel-Yabusele-Poirier, le Real Madrid perd contre le Maccabi Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Maccabi Tel-Aviv fait un pas de plus vers les playoffs de l'EuroLeague. D'un petit point (75-74), le Club Nation a battu le Real Madrid jeudi soir pour la 32e journée de la compétition. Les Madrilènes ont mené les débats tout le long dans un match assez équilibré. Dans l'ultime quart-temps, les joueurs de Pablo Laso ont continué leur travail en creusant l'écart (74-65) avant que les Israéliens ne sonnent l'heure de la révolte en rattrapant leur retard dans les quatre dernières minutes et en infligeant un 10-0 au Real pour s'adjuger la victoire à domicile. Tour à tour, Thomas Heurtel, Sergio Llull et Guerschon Yabusele (après un entre-deux) ont manqué le panier de la victoire sur la dernière possession.

Les trois Français du Real Madrid ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe dans cette rencontre. Meilleur scoreur Guerschon Yabusele a marqué 14 points à 5/13 de réussite aux tirs et pris 7 rebonds pour 16 d'évaluation. La meilleure évaluation madrilène (20) revient à Vincent Poirier avec ses 13 points à 5/7 et 4 rebonds tandis que Thomas Heurtel a inscrit 11 points à 4/9 (dont 3/6 de réussite aux tirs à 3-points).

En conférence de presse l'entraîneur du Maccabi, Avi Even, s'est exprimé au sujet du tournant du match :

"Pour être honnête, à un moment donné du match, j'ai regardé le score et j'ai vu un -9 (74-65), j'ai fait fait quelques changements et l'énergie dans la salle s'est élevée comme un ouragan. Tout peut arriver dans ce gymnase".

Pablo Laso, le tacticien espagnol, s'est attardé sur les pertes de balle de ses joueurs (17) :

"On a eu quelques soucis au rebond défensif en première mi-temps et on a fait des pertes de balle stupides qui nous ont fait mal. On a bien bougé le ballon et la seule chose que je peux un peu reprocher à mon équipe ce sont les pertes de balles".

L'Anadolu Efes battu

Le Real Madrid (2e, 18 victoires et 8 défaites), déjà qualifié pour les playoffs, peut dire adieu à la place de leader de la saison régulière avec 2 défaites en moins et un match en plus que le Barça (20 victoires et 5 défaites). Le Maccabi Tel-Aviv respire dans le Top 8 en étant à la sixième position avec 13 victoires et 11 défaites. Les Israéliens se trouvent derrière l'Anadolu Efes (5e, 14 victoires et 11 défaites) qui a perdu 83-77 à domicile contre Milan (3e, 17 victoires et 8 défaites). Pourtant, Adrien Moerman avait encore réalisé un bon match (16 points et 9 rebonds) alors que cela a été plus dur pour Rodrigue Beaubois (4 points à 1/5).