Malgré Moerman et Micic, Barcelone gagne le choc chez l'Anadolu Efes après prolongation

Crédit photo : EuroLeague

En nette progression ces dernières semaines, avec 4 victoires de suite, l'Anadolu Efes a bien failli faire tomber le FC Barcelonce ce vendredi soir, pour la 13e journée de l'EuroLeague. Mais les Catalans se sont imposés 95 à 93 sur le parquet stambouliote, après prolongation. Devant de 12 points en début de troisième quart-temps, les locaux ont vu les adversaires remonter petit à petit pour arracher la prolongation et l'emporter au bout de celle-ci.

Sur le parquet de son ancien club, le pivot turc Sertac Sanli (24 points à 9/11 aux tirs, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 20 minutes) a été très bon. Pour l'Anadolu Efes, le MVP en titre Vasilije Micic a brillé (26 points à 7/13, 5 rebonds, 4 passes décisives et 10 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 36 minutes), de même que l'ailier-fort français Adrien Moerman (16 points à 4/9, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 39 minutes), mais cela n'a pas suffit.

Au classement, le FC Barcelone revient à hauteur du Real Madrid (11 victoires, 2 défaites) à la première place. Leur opposition le 10 décembre promet.

Derrière au classement, l'Olympiakos Le Pirée (9 victoires, 4 défaites) est troisième. Ce vendredi, les Athéniens se sont imposés 87-84 à Kazan, là-aussi après prolongation. Aux côtés de Sasha Vezenkov (36 d'évaluation), Moustapha Fall (10 points à 5/7, 6 rebonds et 3 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 24 minutes) et Livio Jean-Charles (4 points et 4 rebonds en 8 minutes) ont apporté.

A la quatrième place, on retrouve Milan (8 victoires, 5 défaites) qui enchaîne les défaites. Ce vendredi, c'est à Berlin que les Lombards sont tombés. Ils ont le même bilan que le Zénith Saint-Pétersbourg qui a été surpris à domicile par l'Etoile Rouge de Belgrade.

Les résultats de la 13e journée de l'EuroLeague :