Mantas Kalnietis retourne à Kaunas pour deux ans

EUROLEAGUE

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Cinq ans après sa dernière apparition sous les couleurs du Zalgiris Kaunas, Mantas Kalnietis (1,96 m, 34 ans) va revêtir le mythique maillot vert. Le club lituanien, une fois vainqueur de l'EuroLeague (1999), a annoncé ce lundi avoir signé un contrat de deux ans avec l'expérimenté meneur international, joueur du Lokomotiv Kuban Krasnodar depuis son départ de l'ASVEL en 2019. Le médaillé d'argent à l'Euro 2013 s'est dit ravi de revenir dans son premier club professionnel.

''Kaunas est ma ville. Pour moi, Zalgris, c'est plus qu'un club. Quand je suis parti, je savais que je reviendrais lorsque les conditions seraient réunies. A mon retour en Lituanie, j'ai eu une discussion avec le coach. On était sur la même longueur d'onde. Les deux parties étaient intéressées pour conclure rapidement à un accord.''

Avec le Zalgiris Kaunas (2006-2012 puis 2015-2016), le capitaine de la sélection a remporté quatre titres de champion de Lituanie (2007, 2008, 2011 et 2012) et quatre Ligue Baltique (2008, 2010, 2011 et 2012). Après un court passage à Milan de 2016 à 2018, il a rejoint l'ASVEL pour un an. Fort de son expérience et de sa science du jeu, il a participé à la belle saison des Rhodaniens, champions de France et vainqueurs de la Coupe de France. Ces deux dernières saisons, Kalnietis a évolué dans le club russe du Lokomotiv Kuban. Une équipe avec laquelle il a atteint les quarts de finale de l'EuroCup, cette saison. Dans le championnat de VTB League, Kalnietis tournait à 9,6 points et 9,8 passes décisives pour 17,3 d'évaluation.