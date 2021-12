Marcquise Reed (Gravelines-Dunkerque) proposé à Milan

Bien sûr, qu'un joueur soit proposé à une équipe ne signifie pas qu'un transfert est proche. C'est même tout le contraire puisque l'initiative ne vient pas du club lui-même. Mais il peut s'agir d'un petit début d'alerte pour les dirigeants, d'autant plus lorsque le dit joueur brille (25,7 points à 67%, 6,7 rebonds et 1,7 passe décisive pour 25 d'évaluation sur ses trois derniers matchs) et que son contrat autorise ce genre de manœuvre.

Ainsi, le journaliste Aris Barkas (Eurohoops) annonce que Marcquise Reed (1,91 m, 26 ans) a été proposé à l'Olimpia Milan. Le club italien prospecte sur le marché depuis plusieurs jours en quête d'un nouvel arrière. Or, actuellement engagé à Gravelines-Dunkerque où il est l'un des piliers de l'effectif de J.D. Jackson (15,5 points à 53%, 4,5 rebonds et 2,9 passes décisives), l'ancien Roannais et Nanterrien dispose d'une clause de sortie abordable vers une équipe d'EuroLeague.

Marcquise Reed has a small Euroleague buyout in his contract with Gravelines and he was offered to Milan which is on the market for a SG. In the last three games he averaged 25,7 points while shooting 60% in threes