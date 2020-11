Marius Grigonis MVP du mois d'octobre en EuroLeague

Encore excellent jeudi dernier sur le parquet de l'ASVEL (25 points à 8/14, 2 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 29 minutes), Marius Grigonis a été auteur d'un excellent mois d'octobre (5 victoires en 6 matchs), au même titre que son équipe, le Zalgiris Kaunas (5 victoires en 6 matchs). De quoi lui permettre d'être élu MVP du mois d'octobre de l'EuroLeague.

Lors de ses 6 matchs, l'arrière a cumulé 15,5 points à 51,7% de réussite aux tirs (dont 44,4% à 3-points), 2,7 rebonds, 2,8 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 16,2 d'évaluation en 27 minutes. Il est le quatrième joueur de l'histoire du Zalgiris à recevoir ce trophée de MVP du mois.

