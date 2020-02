Martin Hermannsson MVP de la 25e journée de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le championnat islandais, la NCAA, la Pro B, la Pro A / Jeep ELITE, l'EuroCup puis l'EuroLeague. L'Islandais Martin Hermannsson a suivi une progression logique et continue au cours de sa carrière professionnelle. Le meneur/arrière a toujours évolué avec un rôle important et sa première saison en EuroLeague est solide (10,5 points à 40,2% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 4,7 passes décisives en 25 minutes). Il vient d'ailleurs d'être élu MVP de la 25e journée d'EuroLeague après son gros match contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Le natif de Reykjavik a cumulé 24 points à 9/14 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 7 passes décisives et 4 rebonds. Il a surtout marqué 8 points dans la dernière minute 30 et l'ALBA Berlin s'est imposée à l'extérieur 83 à 81.