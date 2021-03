Martin Schiller (Kaunas) : "L'ASVEL est une équipe spéciale"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Avant la réception de l'ASVEL, l'entraîneur du Zalgiris Kaunas Martin Schiller s'est exprimé sur son adversaire du jour devant la presse. Le technicien autrichien pense beaucoup de bien des Rhodaniens, listant leurs points forts. Selon lui, ils possèdent l'équipe le plus athlétique de l'EuroLeague avec Baskonia, ils sont extrêmements bons dans les post-ups et la montée en puissance de William Howard (qu'il a coaché en G-League en 2019-2020, aux Salt Lake City Stars) a largement contribué à leur série de six victoires de suite. Dans son plan de jeu, l'ancien coach compte éloigner Moustapha Fall de la raquette, lui qui avait été dominant à l'aller, même si cela n'est pas facile compte-tenu de sa puissance.

"J'ai dit très tôt dans la saison que s'ils n'avaient pas été touchés par la COVID-19, ils seraient très, très haut au classement (de l'EuroLeague). Ils ont une équipe spéciale. Ils ont une équipe qui apporte quelque chose que la plupart des autres formations n'ont pas. Ils se sont remis de la COVID-19. De plus, ils ne jouent pas en ligue française. Cela leur permet d'avoir plus de rythme à certains moments, de pouvoir s'entraîner... Ils peuvent préparer en détail les matches d'EuroLeague. Ils sont très coachés, ils ont une équipe talentueuse... Encore une fois, (William) Howard est le X-factor. Je n'ai pas été si surpris (de leur victoire à Barcelone). Bien sûr, c'était le favori est Barcelone contre eux. Mais, vu qui ils sont, ce n'est pas un vrai choc."

Il en a profité pour valoriser le travail de T.J. Parker, qui fait "extrêmement bien jouer son équipe" selon lui. Reste à savoir s'il parviendra à la faire déjouer. Début de réponse dès l'entre-deux, à 19h heure française.