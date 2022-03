Matchs capitaux en EuroLeague, Coupe de France... L'AS Monaco débute sa "folle semaine" contre l'Olympiakos

EUROLEAGUE

« On a une semaine folle, elle sera très certainement décisive pour la suite de la saison ». Léo Westermann a raison : la Roca Team est à la croisée des chemins. Une semaine décisive tout d’abord parce que la Roca Team va défier l’Olympiakos à Gaston-Médecin ce mercredi (21 h), « l’une des meilleures équipes d’EuroLeague » dixit Sasa Obradovic, avant de recevoir Baskonia, (19 h) vendredi. « On joue notre saison sur ces deux matchs », estime Léo Westermann.

Un changement dans la routine de Sasa Obradovic

« Je ne pouvais pas être complètement dans le match contre Paris car j’ai déjà regardé des rencontres de l’Olympiakos et d’habitude, je ne le fais jamais, relève le technicien monégasque. Mais là... On sait l’importance que possède ce match. On s’améliore de match en match et l’alchimie de l’équipe est de mieux en mieux. Chacun joue à son meilleur niveau et exploite au mieux son potentiel. On ne gagnera pas l’Olympiakos dans le 1er quart-temps. »

En embuscade pour accrocher le Top 8 (11 victoires – 13 défaites), la Roca Team se disputera les trois derniers strapontins avec l’Étoile Rouge de Belgrade, le Maccabi Tel-Aviv et le Bayern Munich. L'ASM, victorieuse de l’EuroCup l’an dernier, pourrait ainsi décrocher une place en playoffs après ses quatre derniers matchs mais surtout un ticket pour une 2e année en EuroLeague. Une récompense qui serait loin d’être indue quand on sait qu'elle a dû se séparer de Zvezdan Mitrovic et rappeler Sasa Obradovic, suite aux sauts d’humeur de sa star Mike James.

« Je pense vraiment que l’ASM peut faire quelque chose en EuroLeague, expliquait Jean-Christophe Prat, après la défaite de Paris contre Monaco, dimanche. La Roca Team a une dimension athlétique que peu d’équipes d’EuroLeague ont. D’autres équipes jouent mieux mais elle peut switcher en défense, elle peut jouer petit, grand. Bref, c’est un casse-tête ! À part Barcelone et Madrid, les Monégasques peuvent embêter du monde sur une série de cinq matches en Playoffs. J’ai rarement vu une équipe aussi talentueuse dans le championnat de France. »

« On va y laisser de la gomme mais on va jouer tous les matches à fond »

Une semaine folle, ensuite, puisqu’en plus d’une double dose d’EuroLeague, l’ASM disputera un quart de finale de Coupe de France, samedi, à l’Arena Loire de Trélazé, à côté d’Angers. En cas de succès contre la JL Bourg, Yabuka Ouattara et ses coéquipiers disputeraient un 4e match en 5 jours. Assez surréaliste.

« Heureusement que samedi, on joue à 18 h et pas à 13 h car sinon, ça aurait été l’enfer », préfère sourire Léo Westermann. Et l’international français d’ajouter qu’il ne compte pas galvauder le trophée Robert Busnel : « Ce n’est pas un objectif secondaire mais malheureusement, la Coupe de France arrive dans une semaine incroyable. On a 16 joueurs de très haut niveau, on a l’effectif pour. On va y laisser de la gomme mais on va jouer tous les matches à fond. »