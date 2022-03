Mateusz Ponitka quitte définitivement le Zenit Saint-Petersbourg

Mateusz Ponitka (1,98 m, 28 ans) a quitté le Zenith Saint-Peterbourg ce vendredi a annoncé le club sur son compte Twitter. Il avait été la cible de plusieurs critiques en Pologne pour avoir quitté le Zénith suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie avant de revenir la semaine dernière pour honorer son contrat avec le club russe.

Le capitaine de la sélection nationale de Pologne était accusé de trahison par certains ses compatriotes, alors que la Pologne, pays voisin de la Russie, vit très mal l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Il quitte la Russie après avoir joué au Lokomotiv Kazan Krasnodar (2018-2019) puis trois ans au Zénith Saint-Petersbourg (2019-2022). Après 20 matches d'EuroLeague et 11 matches de VTB League cette saison, l'arrière polonais tournait à 4,6 points à 41,4% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds, 3,3 passes décisives et 0,8 interception en 25 minutes de moyenne.

Mateusz Ponitka leaves BC Zenit.



The Club and the forward decided to terminate the contract ahead of terms by agreement of the parties.



Thank You for everything, Mateusz! pic.twitter.com/Y8vFyRrDRH