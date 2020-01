Mathias Lessort bientôt de retour à Malaga ?

EUROCUP

Peu utilisé par le Bayern Munich (11 minutes de moyenne sur 27 matchs, pour 3,8 points à 55,7% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 0,7 passe décisive) et encore moins (entre 3 et 6 minutes) depuis la prise de fonction d'Oliver Kostic à la place de Dejan Radonjic, Mathias Lessort serait tenté d'aller voir ailleurs. Ou plutôt de revenir là où ça a marché pour lui. Selon La Opinion de Malaga, l'international français aimerait revenir à Malaga, là même où il évoluait en 2018/19. Le club andalou, où évolue un autre Français (Axel Toupane), vient en plus de perdre son pivot Frank Elegar pour une durée de trois à quatre semaines. Huitième de Liga Endesa (10 victoires et 8 défaites) et deuxième du groupe H du Top 16 de l'EuroCup, l'équipe de Luis Casimiro a besoin de rester compétitive.

Selon Orazio Francesco Cauchi de Sportando, un autre club espagnol, Grande-Canarie, est sur les rangs de l'ancien joueur de l'Elan Chalon et de Nanterre.