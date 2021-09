Mathias Lessort discute avec le Partizan Belgrade

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir été en contact avec l'Etoile Rouge de Belgrade, sans toutefois parvenir à trouver d'accord, le pivot Mathias Lessort (2,06 m, 26 ans) est désormais en discussions avec le club rival du Partizan Belgrade. Non prolongé par l'AS Monaco, l'international français est toujours libre pour la saison 2021-2022.

Largement aidé par le gouvernement serbe, le club est doté de gros moyens financiers pour constituer sa future équipe. Le club de la capitale a d'ores et déjà engagé le célèbre entraîneur Zeljko Obradovic ainsi que des joueurs stars tels que Kevin Punter, Zach LeDay ou encore Dallas Moore, tout cela afin d'évoluer en EuroCup. Toutefois, EuroHoops indique que les négociation entre le clan de Mathias Lessort et le Partizan Belgrade ne sont pas encore des plus avancées.