Mathias Lessort réussit son retour en EuroLeague, mais le Maccabi Tel-Aviv s'incline

Lors de la victoire contre le Bayern Munich la semaine passée, Mathias Lessort n'avait pas encore été aligné. Jeudi soir pour la deuxième journée, contre son ancien club de l'Etoile Rouge de Belgrade, il a fait ses débuts sur la scène européenne avec le Club Nation. Très intense et agressif, il a marqué 16 points à 4/5 aux tirs et pris 4 rebonds. Surtout, en l'espace de 18 minutes (son temps de jeu), il est allé 10 fois sur la ligne des lancers francs (8 réussis) grâce à ses 5 fautes provoquées. Néanmoins, cela n'a pas suffit aux locaux pour l'emporter. Ceux-ci sont trop mal partis dans le premier quart-temps, avec 10 points marqués (contre 20 encaissés), la faute à 8 balles perdues dans le seul premier quart-temps.

Après sa défaite à Monaco, le Panathinaikos Athènes a doublé le Fenerbahçe Istanbul dans la dernière minute ce jeudi. Pourtant, les Grecs étaient menés de 5 points (82-87) à 40 secondes de la fin. Mais ils sont revenus au score et le trio arbitral a sifflé une faute antisportive à 2,9 secondes de la fin pour une faute sur remise en jeu à l'encontre de Nemanja Nedovic. L'arrière serbe a fait passer son équipe devant, lui permettant de gagner 91-87 et de signer sa première victoire de la saison dans la compétition. Dans le camp stambouliote, Nando De Colo a été touché par les fautes et n'a joué que 16 minutes. Il a tout de même eu le temps de cumuler 16 points à 5/8 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives, 3 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 18 d'évaluation.

Barcelone et Saint-Pétersbourg à 2-0, Kaunas à 0-2

Autrement, le Zalgiris Kaunas de Joffrey Lauvergne (10 points à 5/5 aux tirs et 4 rebonds pour 13 d'évaluation en 17 minutes) est bloqué à 0 victoire après son revers chez l'ASVEL et sa défaite à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg ce jeudi. Le Zénith est la première équipe à afficher un bilan de 2 victoires et 0 défaite avec le FC Barcelone, qui s'est déplacé avec succès chez le Bayern Munich ce jeudi.

Les résultats du jeudi 7 octobre en EuroLeague :