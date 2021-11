Maxime Boubert, un nouvel arbitre français en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Referee time Pauline Ledez

Arbitre bien connu des terrains de Betclic ÉLITE et régulièrement crew chief (1er arbitre), Maxime Boubert (29 ans) officie désormais en EuroLeague / EuroCup depuis la rentrée (relire notre entretien de 2017). L'officiel francilien rejoint ainsi Mehdi Difallah, Hugues Thepenier et Joseph Bissang au plus haut niveau européen.

La Pro A à 22 ans, l'EuroLeague à 29 ans

Arbitre international depuis avril 2019 issu de la 2e promotion du programme "On the road to FIBA" de la FFBB, il est arrivé en Pro A à 22 ans, avant de découvrir pas à pas la FIBA Europe Cup puis la Basketball Champions League. Depuis le début de saison, il a officié uniquement en EuroCup, mais une désignation en EuroLeague ne saurait tarder...