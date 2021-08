Meilleur marqueur et passeur de l'EuroLeague, Alexey Shved fait son retour au CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : VTB League

Après 6 saisons passées sous le maillot du Khimki Moscou, Alexey Shved (1,98 m, 32 ans) a fait le choix de retourner au CSKA, là où sa carrière avait commencé (2006/12). Il s'est engagé pour une saison plus une en option.

Alexey Shved returns to CSKA!



EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a “1+1” contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y — CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2021

Dans le marasme du Khimki - dernier de l'EuroLeague la saison passée avec 4 victoires en 34 matchs - le natif de Bolgorod a tout de même terminé meilleur marqueur (19,8 points en moyenne) et passeur (7,7 passes décisives en moyenne) de la saison. Même chose en VTB League où il fût le top scoreur de la compétition avec 23,2 points en moyenne en plus d'être le 2e passeur (8,1 passes décisives).

Entre la fin de sa période au CSKA et le début avec celle du Khimki, l'international russe a goûté à la NBA en évoluant successivement à Minnesota, Philadelphie, Houston et New York.

Meilleur joueur russe de ces dernières années, scoreur invétéré, shooteur redoutable et excellent créateur, cette signature au CSKA Moscou représente un énorme coup. Et c'est d'ailleurs avec le club de l'Armée que Shved a pu garnir son palmarès collectif, remportant ainsi l'EuroLeague en 2007/08, quatre fois le titre de champion national (2008, 2009, 2011, 2012), et deux fois la VTB League (2008 et 2012).